Una storica prigione di Parigi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una storica prigione di Parigi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CONCIERGERIE

Significato/Curiosita : Una storica prigione di parigi

L'edificio fosse ormai adibito a prigione, vi fece custodire il tesoro reale. nel xvii secolo, con richelieu, divenne prigione di stato dove custodire le vittime...

O altri file su conciergerie (fr) sito ufficiale, su paris-conciergerie.fr. conciergerie, su sapere.it, de agostini. (en) conciergerie, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con storica; prigione; parigi; Rendono storica mente identificabili gli edifici; storica casa editrice di narrativa; storica regione compresa tra l Arno e il Tevere; Epoca storica ; Quelle di Siracusa fungevano da prigione ; Sono in prigione ; Marco Polo lo dettò in prigione ; Scontano la pena in prigione ; Celebre piazza di parigi ; Il museo più famoso di parigi ; Spinto., a parigi ; La parigi ... parigi na; Cerca nelle Definizioni