Una specialità livornese - Cruciverba

Una specialità livornese.

Soluzione 9 lettere : CACCIUCCO

Significato/Curiosita : Una specialita livornese

E livornesi, viene spesso sconsigliato al turista che si trovi a livorno di chiamare la torta di ceci, "cecìna"! ^ 5 e 5, una specialità livornese, su...

Descrive le due varianti livornese e viareggina nelle ricette 455 (cacciucco i) e 456 (cacciucco ii) . riguardo alla prima, artusi annota che "buono quanto si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

