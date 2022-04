Una sedia collettiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sedia collettiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Una sedia collettiva

Quei nomi che si utilizzano per indicare elementi tangibili come: ragazza, sedia, profumo, superficie, fragola, casa, albero, ospedale... i nomi astratti...

La distensione su panca piana, o più semplicemente panca (in inglese bench press) è un esercizio fisico con i pesi. in realtà il nome tecnicamente corretto...