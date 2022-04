Una lunga trasmissione TV a scopi benefìci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lunga trasmissione TV a scopi benefìci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TELETHON

Significato/Curiosita : Una lunga trasmissione tv a scopi benefici

Telecomunicazione (dal greco tèle, lontano, abbreviazione tlc) è l'attività di trasmissione a lunga distanza di segnali, parole e immagini sotto forma di messaggi tra...

telethon (contrazione di television marathon) è una maratona televisiva nata nel 1965 negli stati uniti d'america su iniziativa del famoso attore jerry... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

