La tragica città della Biscaglia immortalata da Picasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tragica città della Biscaglia immortalata da Picasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GUERNICA

Significato/Curiosita : La tragica citta della biscaglia immortalata da picasso

guernica è un quadro di pablo picasso. l'ispirazione per l'opera, improvvisa e all'ultimo minuto, arrivò solo dopo il bombardamento di guernica (26 aprile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

