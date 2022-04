La Toyota venduta in oltre 50 milioni di esemplari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Toyota venduta in oltre 50 milioni di esemplari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COROLLA

Significato/Curiosita : La toyota venduta in oltre 50 milioni di esemplari

toyota vitz. la versione berlina tre volumi viene venduta come yaris sedan e toyota belta. il nome "yaris" deriva da "charis", la forma singolare di charites...

Disambiguazione – se stai cercando l'automobile, vedi toyota corolla. la corolla è una parte del fiore delle angiosperme. formata dall'insieme dei petali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

