Tiene il cuore in tumulto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tiene il cuore in tumulto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ANSIA

L'ansia è uno stato psichico di un individuo, prevalentemente cosciente, caratterizzato da una sensazione di intensa preoccupazione o paura, relativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con tiene; cuore; tumulto; Si ottiene sommando varie cifre; Non lo trattiene chi ha il raffreddore; A testa in giù tiene il tempo; Chi li ottiene è autorizzato... a non fare; I forti battiti del cuore ; Il piccolo Stato nel cuore di Roma; Fan senza cuore ; cuore di mela; Moto, tumulto ; I Fiorentini d'uno storico tumulto ; Termine francese sinonimo di subbuglio, tumulto ; I Fiorentini d'uno storico tumulto del 1378; Cerca nelle Definizioni