Un terreno incolto pieno di rovi e rami secchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un terreno incolto pieno di rovi e rami secchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STERPAIO

Significato/Curiosita : Un terreno incolto pieno di rovi e rami secchi

Collocabile nelle vicinanze dell'attuale macchia di palazzetto, vicino alla sterpaia. in epoca altomedievale la zona rimase selvaggia e utilizzata dalle popolazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con terreno; incolto; pieno; rovi; rami; secchi; Lo è un terreno alcalino; Locale parzialmente o totalmente sotto il livello del terreno ; Strisciano nel terreno ; terreno coltivato; Arare il terreno incolto ; Un campo lasciato incolto affinché il terreno riposi; Lo è un luogo incolto e inospitale; Lo si vede mezzo pieno o mezzo vuoto; Caos in pieno centro; Ha bisogno di polli per fare il pieno ; Colpito in pieno come un bersaglio; Un convoglio ferrovi ario da elevate velocità; Era una provi ncia toscana; Guastare, rovi nare; Isola caraibica da cui provi ene Ricky Martin; Storico videogame anni 80 con tetrami ni a incastro; Macchine per spostare pesi trami te una fune; La comunicazione trami te pensiero; Costituiscono i rami dell albero genealogico; Filza di frutti secchi ; Luoghi pieni di ramoscelli secchi ; Poemi come La secchi a rapita; secchi , improduttivi; Cerca nelle Definizioni