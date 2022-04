La tenda da campeggio a struttura triangolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tenda da campeggio a struttura triangolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANADESE

Significato/Curiosita : La tenda da campeggio a struttura triangolare

Generalmente usata dai militari tenda da campeggio: usata moltissimo da famiglie, ha una capienza di 5-6 persone o più. ^ tènda in vocabolario - treccani,...

canadese – abitante del canada, o relativo al canada canadese – danza popolare tenda canadese – tipo di tenda da campeggio canadese – in sardegna, termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con tenda; campeggio; struttura; triangolare; Ha un piatto, e un box o una tenda ; Con quello gonfiabile si dorme in tenda ; Il carrello per la tenda ; Dispositivo per tenda ggi; Nazionalità... di una tenda da campeggio ; Così si chiama il campeggio ... glamour ing; Una tenda da campeggio ; L’insieme dei sostegni della tenda da campeggio ; La struttura portante dell automobile; Relativi alla scienza che studia la forma e la struttura degli esseri viventi; Il cemento con struttura metallica; L infrastruttura su cui passa il treno; Eleganti gatti dalla testa triangolare ; Solido a sezione triangolare ; Candelabro triangolare da quindici candele; Un tipo di ghiandole endocrine a forma triangolare ; Cerca nelle Definizioni