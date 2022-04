Tempio __, in Gallura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tempio __, in Gallura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PAUSANIA

Significato/Curiosita : Tempio __, in gallura

Giudicato di gallura del medioevo, vedi giudicato di gallura. disambiguazione – se stai cercando il traghetto, vedi gallura (traghetto). la gallura (gaddùra...

Tempio pausania wikizionario contiene il lemma di dizionario «tempio pausania» wikimedia commons contiene immagini o altri file su tempio pausania wikivoyage... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

