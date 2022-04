Tale è la voce della persona raffreddata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tale è la voce della persona raffreddata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NASALE

Significato/Curiosita : Tale e la voce della persona raffreddata

voce principale: vesuvio. l'eruzione del vesuvio del 79 d.c. è il principale evento eruttivo del vesuvio in epoca storica. l'eruzione, che ha profondamente...

Consonante nasale – in fonetica articolatoria, consonante soggetta a nasalizzazione vocale nasale – in fonetica articolatoria, vocale soggetta a nasalizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con tale; voce; della; persona; raffreddata; L azienda statale del cane a sei zampe; tale da corrispondere alle condizioni ideali; In TV: tale nt, talk e reality __; La capitale dell Iraq; Arrochimenti della voce ; In economia è una voce attiva di un bilancio; Gradazione di colore o di voce ; Lo è un timbro di voce tonante; Un librettista della Tosca; L isola che dà il nome a un golfo della Sardegna; Parte della città; Infestano le paludi della Florida; Una persona lagnosa; __ Cooper, persona ggio di The Big Bang Theory; persona ggio di Guido Crepax con il carré; Perseguita e tormenta un altra persona ; Cerca nelle Definizioni