I suoi baci sono dolci costituiti da due semisfere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I suoi baci sono dolci costituiti da due semisfere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DAMA

Significato/Curiosita : I suoi baci sono dolci costituiti da due semisfere

La dama italiana, la dama inglese (draughts, conosciuta come checkers negli stati uniti), la dama russa, la dama brasiliana, la dama ceca e la dama spagnola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

