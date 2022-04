Strumenti per esaminare le cavità del corpo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumenti per esaminare le cavità del corpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ENDOSCOPI

Significato/Curiosita : Strumenti per esaminare le cavita del corpo

Radiografia, a volte facendo uso dei mezzi di contrasto per esaltare l'immagine dell'organo da esaminare. l'apparato digerente viene generalmente studiato facendo...

Del tutto gli endoscopi rigidi. questi ultimi trovano applicazione nelle artroscopie, nelle cistoscopie e nelle laparoscopie. endoscopio rigido è formato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con strumenti; esaminare; cavità; corpo; Elementi degli strumenti a corda e ad arco; strumenti presenti nelle macchine fotografiche; Antichi strumenti musicali a corde pizzicate; Un concerto senza strumenti ; esaminare un malato; esaminare punto per punto; esaminare il malato; esaminare a fondo; cavità del cuore; Inserite in un apposita cavità ; Tipica cavità del Carso; La cavità che contiene l occhio; Mitica creatura con corpo leonino e testa d aquila; Aumento patologico della temperatura corpo rea; Celebre bambola bionda dal corpo filiforme; corpo solido che colpisce la Terra; Cerca nelle Definizioni