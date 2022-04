Ha stelle ma non pianeti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha stelle ma non pianeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CINEMA

Significato/Curiosita : Ha stelle ma non pianeti

Tutti i pianeti, con l'eccezione dei pianeti interstellari, orbitano attorno a stelle o comunque oggetti sub-stellari. l'orbita percorsa da un pianeta attorno...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cinema (disambigua). il cinema (dal greco antico µa, -t "movimento") è l'insieme delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con stelle; pianeti; Sorrenti: cantava Figli delle stelle ; Insiemi di stelle come la Via Lattea; Le stelle che si lanciano insieme ai coriandoli; Amanti dello studio delle stelle e dell universo; I piccoli pianeti del Sistema solare; pianeti del Sistema Solare come Giove e Urano; Girano attorno ai pianeti ; Tanti sono i pianeti principali del sistema solare; Cerca nelle Definizioni