Lo spazio su un server remoto per archiviare dati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo spazio su un server remoto per archiviare dati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CLOUD

Significato/Curiosita : Lo spazio su un server remoto per archiviare dati

Di dati spaziale (anche nota banca dati spaziale o database spaziale; in sigla: sdb) è una base di dati ottimizzata per archiviare e interrogare dati correlati...

Il cloud computing (in italiano nuvola informatica) indica, in informatica, un paradigma di erogazione di servizi offerti su richiesta da un fornitore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con spazio; server; remoto; archiviare; dati; La tecnica della costruzione e dell impiego di proiettili telecomandati nello spazio ; Il più famoso Yuri sovietico, primo nello spazio ; 2001: __ nello spazio di Stanley Kubrick; Il più famoso Yuri russo, primo uomo nello spazio ; Il cuore del server ; _ in e _ out nel server ; Una piattaforma server web libera nata nel 1995; Ospitalità all'interno di un server remoto ing; Onda anomala causata da un terremoto sottomarino; Dà il nome a una scala di magnitudo di un terremoto ; Un terremoto la sconvolse nel 1980; Da qui s irradia il terremoto ; Documenti da archiviare ; Piccole schiere di soldati ; Antichi soldati di cavalleria; La tecnica della costruzione e dell impiego di proiettili telecomandati nello spazio; Aerei teleguidati ; Cerca nelle Definizioni