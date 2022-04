Lo sono i visi paffuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i visi paffuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TONDI

Altre definizioni con sono; visi; paffuti; Di solito sono di sughero; sono vicine in altezza; Se sono tre lasciano la frase in sospeso; Lo sono quei casi che non hanno ancora un colpevole; Una delle calviniane città invisi bili; La Serena conduttrice televisi va de L ottavo nano; Fabrizio __, compianto conduttore televisi vo; Previsi oni astrologiche; Angioletti paffuti ; Pienotti, paffuti ; Cerca nelle Definizioni