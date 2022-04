Di solito sono di sughero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di solito sono di sughero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TURACCIOLI

Significato/Curiosita : Di solito sono di sughero

Di cristo, si percuotono il corpo con l'ausilio di flagelli e formelle di sughero chiodate: questi sono vestiti con una tunica bianca e indossano un cappuccio...

L'ancoramento della capsula o della gabbietta di filo metallico che blocca i turaccioli dei vini spumanti. ^ significato di cercine, definizione di cercine archiviato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con solito; sono; sughero; Quella di matrimonio si fa di solito con un anello; Di solito è riveduta e corretta; Insolito e bizzarro; Quella antincendio di solito è posta all esterno degli edifici; sono vicine in altezza; Se sono tre lasciano la frase in sospeso; Lo sono quei casi che non hanno ancora un colpevole; sono pregiate quelle di Sèvres e di Capodimonte; Località del Sassarese nota per il sughero ; C'è quella da sughero lo è il cerro o la farnia; E' solitamente di sughero ; Un'alta suola di sughero ;