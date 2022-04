Il socio primo per anzianità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il socio primo per anzianità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DECANO

Significato/Curiosita : Il socio primo per anzianita

Attività per il personale mobilitabile croce di anzianità di i classe per 25 anni di attività per il personale non mobilitabile croce di anzianità di ii...

Che il decano fosse eletto dai cardinali appartenenti all'ordine dei vescovi; l'elezione deve poi essere confermata dal papa. mentre il decano (o, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

