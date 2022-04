Sgradevole come la frutta acerba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sgradevole come la frutta acerba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ASPRA

Significato/Curiosita : Sgradevole come la frutta acerba

Sempre stato scoraggiato dall'odore sgradevole. nel libro di bordo del capitano james cook si fa riferimento allo sgradevole odore di formaggio che aleggiava...

aspra è l'unica frazione di bagheria nella città metropolitana di palermo. si tratta di una borgata marinara che si affaccia sul golfo di palermo. i primi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con sgradevole; come; frutta; acerba; Odore sgradevole ; Uno sgradevole stato affettivo; Rendere meno sgradevole una brutta notizia; Rendere meno sgradevole ; Lo si beve come digestivo; Ardenti come certi applausi; Ha gli anelli come Saturno; fu. Siccome immobile.; Togliere la scorza alla frutta ; frutta che si lava ma non si sbuccia; Bevanda spagnola a base di vino e frutta ; Quelli gastrici non sono di frutta ; Esacerba re, peggiorare; Lo è la mela acerba ; Sgradevole perché acerba ; Esacerba ti; Cerca nelle Definizioni