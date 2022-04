Scrisse Uomini e topi e Furore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse Uomini e topi e Furore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STEINBECK

Significato/Curiosita : Scrisse uomini e topi e furore

(1935) a cui seguirono molti romanzi, racconti e saggi tra cui uomini e topi, la lunga vallata, furore (opera grazie a cui steinbeck ricevette il premio...

John ernest steinbeck, jr. (salinas, 27 febbraio 1902 – new york, 20 dicembre 1968) è stato uno scrittore statunitense tra i più noti del xx secolo, autore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

