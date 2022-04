Screditare con calunnie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Screditare con calunnie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Screditare con calunnie

Diffamazione, in diritto, s'intende una condotta mirante ad offendere e/o screditare la reputazione di una persona. nella maggioranza degli stati del mondo...

Iv (ove roma si impegnò a non aggiungere). solo usata a pretesto per denigrare la chiesa romana nella competizione balcanica. e tale fu, con altri secondari...