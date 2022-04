Sciocchi, stolidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sciocchi, stolidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Sciocchi, stolidi

Dei viventi. i loro nomi, callido e stolido, non escludono che callido possa apparire sciocco a taluno, come stolido sembrare sagace a talaltro. comunque...

Nella primavera del 1965 che la band i balordi prese definitivamente forma. fin dalle prime esibizioni i balordi utilizzavano soluzioni eccentriche, come...