Ha la schiena di vetro - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : PIGRO

Significato/Curiosita : Ha la schiena di vetro

Recuperare i figli di gabriel. poco dopo, gabriel nota un tatuaggio sulla schiena di octavia. esso raffigura la pietra dell'anomalia, che gabriel ha studiato per...

pigro è il sesto album di ivan graziani, pubblicato nel 1978 dall'etichetta discografica numero uno. è considerato la massima vetta raggiunta dal cantautore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

La schiena del cavallo; Abbassare lo schiena le di sedili o poltrone; Dorso, schiena ; schiena di maiale arrosto; Piccolo vaso in vetro panciuto dal collo sottile; Vaso sferico in vetro trasparente per pesci; Sottile pannello di vetro , ferro o ghiaccio; Taglia bene il vetro ;