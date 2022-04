Un saluto che molti stranieri capiscono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un saluto che molti stranieri capiscono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CIAO

Significato/Curiosita : Un saluto che molti stranieri capiscono

Che si capiscono". all'opposto dell'ipotesi precedente, qualcuno pone in rapporto il nome degli slavi con la parola proto-germanica *slawõz, che significa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ciao (disambigua). la parola ciao (afi: ['tao]) è la più comune forma di saluto amichevole... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

