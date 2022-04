Il rifiuto dei Tedeschi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il rifiuto dei Tedeschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NEIN

Significato/Curiosita : Il rifiuto dei tedeschi

Seconda guerra mondiale, come il duomo di berlino, di confessione luterana. tra il 46% e il 59% dei cittadini tedeschi del territorio della ddr (sia vissuti...

nein, conosciuto anche come nain o naim, è un villaggio arabo situato in israele. si trova in galilea, nel distretto settentrionale, nel sottodistretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con rifiuto; tedeschi; Un seme delle carte che evoca un rifiuto ; Un breve rifiuto ; rifiuto che non lascia speranza; Un rifiuto prolungato; Aerei tedeschi della prima guerra mondiale; Aquisgrana per i tedeschi ; Brani vocali tedeschi ; I tedeschi vi subirono una sconfitta decisiva in Russia; Cerca nelle Definizioni