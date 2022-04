Le ha retrattili la lumaca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ha retrattili la lumaca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Le ha retrattili la lumaca

Considerato come sinonimo di lumaca, termine che andrebbe utilizzato solo per i gasteropodi sprovvisti di conchiglia. la specie mediterranea più comune...

Luisa corna (palazzolo sull'oglio, 2 dicembre 1965) è una cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana. come cantante ha partecipato...