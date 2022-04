La regina sposa di Amenofì IV - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La regina sposa di Amenofì IV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NEFERTITI

Significato/Curiosita : La regina sposa di amenofi iv

amenofi iii (ellenizzazione dell'originale amenhotep iii; nell'antica pronuncia egizia: amana-atpa; integralmente: nebmaatra amenofi) (tebe, 1400/1390...

Stai cercando l'album di miles davis, vedi nefertiti (album). nefertiti (per intero: neferneferuaton nefertiti; 1370 a.c. circa – amarna, 1330 a.c. circa)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

