Si recitano nel Rosario - Cruciverba

Soluzione 15 lettere : MISTERI GLORIOSI

Significato/Curiosita : Si recitano nel rosario

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rosario (disambigua). il rosario (dal latino rosarium, "rosaio") - che a partire dal xiii secolo...

Che la preghiera comprende dunque quindici misteri ("misteri gaudiosi", "misteri dolorosi" e "misteri gloriosi"). la versione integrale e classica della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

