Quello delle Sabine fu ordito da Romolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello delle Sabine fu ordito da Romolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RATTO

Significato/Curiosita : Quello delle sabine fu ordito da romolo

Facendo romolo popolò roma, rapendo le donne ai vicini sabini della città di cures, così da dare mogli ai suoi uomini (vedi ratto delle sabine e tarpea)...

Disambiguazione – "ratto" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ratto (disambigua). rattus (fischer, 1803) è un genere di roditori della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

