Purificatori come certi riti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Purificatori come certi riti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CATARTICI

Significato/Curiosita : Purificatori come certi riti

Diversi rituali sessuali sono raccomandati e praticati, comprendendo riti purificatori e preparatori elaborati e meticolosi. l'atto risulta in un equilibrio...

I catartici sono farmaci che purificano il corpo dalle sostanze tossiche. lassativi drastici (cascara, senna ... anche sintetici come bisacodil, sali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

