Può sfuggire a chi ha il singhiozzo - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : HIC

Puo sfuggire a chi ha il singhiozzo

Spesso interrotta dai singhiozzi, la sua versione sul delitto di cogne, ma una volta spentasi la telecamera si lasciò sfuggire la frase "ho pianto troppo...

La locuzione latina hic et nunc, tradotta letteralmente, significa «qui e ora, adesso». questa espressione si usa spesso per indicare che una cosa non... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

