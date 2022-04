Può avere un amministratore delegato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può avere un amministratore delegato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Puo avere un amministratore delegato

Capo azienda varia secondo le tradizioni nazionali: il titolo di amministratore delegato è impiegato, ad esempio, in italia, in svizzera (ma solo se la...

In vista della realizzazione di scopi comuni società – forma di esercizio associato dell'impresa società – rivista trimestrale italiana altri progetti...