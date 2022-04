Protegge anche il calcagno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protegge anche il calcagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STIVALE

Significato/Curiosita : Protegge anche il calcagno

In posizione seduta) o come lunghezza vertice-calcagno (chl), misura dal vertice del cranio al calcagno (altezza in posizione eretta). queste misure,...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi stivale (disambigua). lo stivale è una calzatura che, oltre al piede, copre la caviglia, parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

