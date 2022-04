Presagi tratti dagli àuguri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Presagi tratti dagli àuguri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VATICINI

Significato/Curiosita : Presagi tratti dagli auguri

Stati tenuti in piccolo conto". chi dice di avere presagi sente di poter prevedere eventi futuri. i presagi, che hanno caratterizzato anche la parola dei...

Sacerdotessa, ispirata dalla divinità, trascriveva in esametri i suoi vaticini su foglie di palma le quali, alla fine della predizione, erano mischiate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con presagi; tratti; dagli; àuguri; Segni di presagi o; Cattivo presagi o; Segno da cui è possibile trarre un presagi o; Un segno di presagi o; Il modello da cui sono tratti gli altri; Li mette chi segna dei confini, anche astratti ; Non lo tratti ene chi ha il raffreddore; È tacito in certi contratti ; Che prescinde dagli avvenimenti del passato; dagli arti deformi; Li ospitava il Walhalla e si... possono premiare con medagli e; Ereditati dagli antenati; Li traevano gli àuguri ; Cerca nelle Definizioni