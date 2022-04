Possono causare screzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono causare screzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MALINTESI

Significato/Curiosita : Possono causare screzi

Paese. tra questi anche john maynard keynes: nonostante gli occasionali screzi, i due erano molto amici. scrivendo alla madre keynes descrisse così il...

Il malinteso (in francese: le malentendu) è un'opera teatrale scritta da albert camus, nel 1943, nella parigi occupata dai tedeschi. il testo rappresenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

