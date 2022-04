Il pittore vi appoggia la tela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pittore vi appoggia la tela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CAVALLETTO

Significato/Curiosita : Il pittore vi appoggia la tela

Affidarlo al pittore joseph-marie vien. joseph-marie vien non ha il prestigio e il talento dell'anziano maestro françois boucher, ma è un pittore di successo:...

Altre definizioni con pittore; appoggia; tela; Marcel __, pittore dadaista; pittore francese che si trasferì a Tahiti; Jan, pittore fiammingo; Il Raffaello da Urbino pittore e architetto; Sostenuto, appoggia to; Secondo il bonton non ci si appoggia no i gomiti; Vi si appoggia lo spartito; Vi si appoggia chi sale le scale; La navetta del tela io; Diritto di proprietà che tutela il titolare di un opera letteraria; La lamentela ... del pulcino; Quelle cautela ri finiscono con la sentenza; Cerca nelle Definizioni