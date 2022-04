Il Piano celebre architetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Piano celebre architetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RENZO

Significato/Curiosita : Il piano celebre architetto

Renzo piano (genova, 14 settembre 1937) è un architetto e senatore italiano. residente a parigi, è considerato uno degli architetti più influenti, prolifici...

