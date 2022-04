Pesci detti anche palamite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesci detti anche palamite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TONNETTI

Significato/Curiosita : Pesci detti anche palamite

Dei più grandi pesci del mediterraneo: supera i 3 m di lunghezza e si registra il record di un esemplare pesante 725 kg. basata su pesci, soprattutto clupeidi...

Il tonnetto striato (katsuwonus pelamis, linnaeus, 1758), a cui spesso ci si riferisce con il vecchio nome euthynnus pelamis, è un pesce di mare appartenente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

