Pena che alleggerisce la tasca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pena che alleggerisce la tasca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MULTA

Significato/Curiosita : Pena che alleggerisce la tasca

La multa è una sanzione pecuniaria inflitta alternativamente come sanzione amministrativa o come sanzione penale. in alcuni ordinamenti (come spagna,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con pena; alleggerisce; tasca; Lo starci e una vera pena ; Luogo in cui si sconta una pena detentiva; Annullamento di una pena con il perdono; L anno appena passato; alleggerisce la chioma degli alberi; alleggerisce gli alberi dai rami secchi; Sfaticati e freddolosi le tengono in tasca ; Nella tasca e nelle maniche; Nella borsa e in tasca ; I camerieri lo tengono in tasca ; Cerca nelle Definizioni