Peggiorare la situazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Peggiorare la situazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Peggiorare la situazione

Joan cerca di intercedere presso eymerich ma non fa altro che peggiorare la situazione e rischia anche lui l'accusa di eresia per voler difendere un eretico...

Situazione che distinse nettamente la prima dalla seconda guerra mondiale. ad aggravare la situazione in germania e austria si aggiunsero le dure misure di razionamento...