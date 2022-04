La parte verde della noce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte verde della noce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MALLO

Significato/Curiosita : La parte verde della noce

Il noce da frutto o noce bianco (juglans regia l., 1753) è un albero appartenente alla famiglia juglandaceae. è il rappresentante più conosciuto e più...

Il mallo è la polpa che può avvolgere un tipo particolare di frutto detto noce. il frutto detto "noce" può essere in realtà botanicamente una drupa, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con parte; verde; della; noce; parte della città; Fa parte dell applique; Tale è il concilio al quale prendono parte tutti i vescovi; Loggia coperta nella parte alta di un edificio; La verde ne ha 95-98; Scatta tra il verde e il rosso; A quello verde ci si può rovinare; Pianta sempreverde delle Rutacee; La mèta della gita 4700 Ravenna; Un librettista della Tosca; L isola che dà il nome a un golfo della Sardegna; Tale è la voce della persona raffreddata; Le parti commestibili all interno dei gusci di noce ; Avvolge il seme della noce moscata; Innoce nti scherzi; Demme che ha diretto Il silenzio degli innoce nti; Cerca nelle Definizioni