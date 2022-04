Parte della linguistica che studia i nomi di strade e paesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte della linguistica che studia i nomi di strade e paesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : TOPONOMASTICA

Significato/Curiosita : Parte della linguistica che studia i nomi di strade e paesi

Confini della frontiera linguistica fissata con la costituzione federale del 1970. la questione linguistica è spesso oggetto, nell'ambito della politica...

Geografico e storico. la parola toponomastica deriva dalle parole greche tópos (luogo) e ónoma (nome). a sua volta la toponomastica fa parte della onomastica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con parte; della; linguistica; studia; nomi; strade; paesi; La parte del ferro che stira; La parte verde della noce; parte della città; Fa parte dell applique; Dignitario della Chiesa; Un atleta della staffetta; La Colò della tivù; Il padrone della Pimpa dei fumetti; Lo è una parola nella teoria linguistica di Martinet; Ramo della linguistica che studia i significati; Il nome di un animale in linguistica ; La derivazione linguistica di un vocabolo; Uno che studia la cultura d oltremanica; studia i mari; studia le ossidoriduzioni; studia gli organismi vegetali; fund: sostegno UE per la crisi economi co-sanitaria; In economi a è una voce attiva di un bilancio; Un passatempo economi co ed istruttivo; Un genere gastronomi co... alla francese; Questuano per le strade ; L incontro fra due strade ; Bici adatta ad asfalto e strade bianche ing; Ricopre normalmente le strade aperte al traffico; Quello di Maastricht fu firmato da 12 paesi ; Lo furono Egitto e Jugoslavia: paesi non __; Tipico pane intrecciato di paesi germanofoni; Nato nei paesi Bassi; Cerca nelle Definizioni