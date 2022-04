La parte del ferro che stira - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte del ferro che stira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PIASTRA

Significato/Curiosita : La parte del ferro che stira

– se stai cercando altri significati, vedi piastra (disambigua). in scienza delle costruzioni una piastra è un elemento strutturale con due dimensioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con parte; ferro; stira; La parte verde della noce; parte della città; Fa parte dell applique; Tale è il concilio al quale prendono parte tutti i vescovi; Il ferro inglese; Un convoglio ferro viario da elevate velocità; ferro del mestiere; La lega di ferro e carbonio con meno carbonio; Spiegazzato e per niente stira to; .stira mento muscolare; Bottega in cui si lavano e stira no i vestiti; Un verbo della stira trice; Cerca nelle Definizioni