Ostacolare per rappresaglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ostacolare per rappresaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BOICOTTARE

Significato/Curiosita : Ostacolare per rappresaglia

Espressamente allo scopo di rappresaglia, [potesse] essere condannata a morte»; tuttavia, secondo l'accusa, la rappresaglia fu sproporzionata e irragionevole...

(boycotter), i tedeschi (boykottieren) e gli italiani (boicottare). inizialmente il verbo boicottare aveva il significato più corretto di «mettere al bando»... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con ostacolare; rappresaglia; ostacolare la vittoria; ostacolare , precludere; Chi lo fa contro, vuole ostacolare un'iniziativa; Chi vuole ostacolare lo mette tra le ruote; rappresaglia terroristica; Puntigli per rappresaglia ; Cerca nelle Definizioni