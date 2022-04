È opposta al vertice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È opposta al vertice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BASE

Significato/Curiosita : E opposta al vertice

Il teorema degli angoli opposti al vertice è un teorema che afferma: due angoli opposti al vertice sono sempre congruenti. in pratica afferma che date...

base – settore del ruanda base – software per la gestione dei database di openoffice.org, ora apache openoffice base – software per la gestione dei database... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

