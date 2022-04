L Opec ne fissa la produzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Opec ne fissa la produzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PETROLIO

Significato/Curiosita : L opec ne fissa la produzione

Consumi e a sfruttare altre fonti. tuttavia a partire dal 1982 la coesione dei membri dell'opec ha teso ad allentarsi e i prezzi del greggio hanno cominciato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi petrolio (disambigua). il petrolio (dal termine tardo latino petroleum, composto da petra "roccia"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Se ne occupa l opec ; Zona glabra isolata detta anche alopec ia areata; Affetti da micosi che provoca prurito e alopec ia; In cambio di cento copec hi; Deciso, fissa to; Affetti da fissa zioni; È fissa to sull affusto; Idea fissa ; Prezzi di produzione ; Copia o riproduzione di un documento; Riproduzione in scala ridotta di auto, treno, ecc; Grande centro Usa per la produzione di computer;