I nomi dei luoghi geografici - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : TOPONIMI

Significato/Curiosita : I nomi dei luoghi geografici

Solo per scopi didattici, in particolare le carte geografiche mute, dove sono omessi i nomi dei luoghi. la scala di rappresentazione o scala di riduzione...

Corfù); i fitotoponimi e dendronimi, toponimi derivati da fitonimi, ossia nomi di specie o formazioni vegetali i toponimi propriamente detti, cioè i nomi di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con nomi; luoghi; geografici; Parte della linguistica che studia i nomi di strade e paesi; fund: sostegno UE per la crisi economi co-sanitaria; In economi a è una voce attiva di un bilancio; Un passatempo economi co ed istruttivo; Non sono ammessi nei luoghi riservati; luoghi pieni di ramoscelli secchi; luoghi in cui si cuociono mattoni e tegole; luoghi di riunione abituale; Quelli geografici non coincidono con quelli magnetici della Terra; I nomi geografici