Dà il nome all industria dei formaggi - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CASEINA

Significato/Curiosita : Da il nome all industria dei formaggi

Denominarono questo nuovo prodotto con il nome latino caseus vetus, ovvero formaggio vecchio, per distinguerlo dai formaggi freschi, la cui produzione era iniziata...

con l'80% di caseina e il 20% di siero del latte. la caseina micellare (mc, micellar casein) è la forma naturale nativa della caseina. viene prodotta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

