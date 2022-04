Ha i nervi a posto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha i nervi a posto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CALMO

Significato/Curiosita : Ha i nervi a posto

Il nervo trigemino è il v paio di nervi cranici. è un nervo misto (sensitivo e motorio) somatico costituito prevalentemente da fibre sensitive somatiche...

calmo è un singolo del rapper italiano shiva, pubblicato il 23 gennaio 2020 come unico estratto dal primo ep routine. il brano ha visto la partecipazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

