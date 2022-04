L Y nelle formule chimiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Y nelle formule chimiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ITTRIO

Significato/Curiosita : L y nelle formule chimiche

Temperatura e pressione fissati. in formule: a a = p a s p b s = p y a x a p y b x b = x b x a · y a y b = 1 - x a x a · y a 1 - y a {\displaystyle \alpha _{a}={\frac...

Seguenti: l'ossido di ittrio è usato per produrre granati di ittrio e ferro, efficaci filtri di microonde; i granati a base di ittrio, ferro, alluminio e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

